Самара, , 12:53 — REGNUM Санкционные сыры и колбасы выявили в Самаре сотрудники таможни, Россельхознадзора и прокуратуры во время проверки на рынке «Шапито». Об этом сообщает пресс-служба самарской таможенной службы.

По словам таможенников, 59,2 кг санкционных сыров различных сортов, которые произведены во Франции, Голландии, Германии, Италии и Финляндии были обнаружены у двух предпринимателей.

Кроме этого, проверяющими были найдены 61 кг сыра и 32 кг колбасных изделий без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов.

В результате вся эта продукция была снята с продажи и изъята.