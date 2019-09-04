Псков, , 12:51 — REGNUM Водитель автомобиля Chevrolet Cruze, который утром сегодня, 4 сентября, врезался в пассажирскую остановку в Пскове, скончался. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

По данным издания, за рулём был 67-летний мужчина, вместе с сыном он ехал в Псков на работу. По словам очевидцев, водитель почувствовал себя плохо, потерял сознание и въехал в остановку, на которой люди ожидали автобуса.

В результате ДТП водитель иномарки скончался. Ещё четыре женщины получили травмы различной степени тяжести, одна из них находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло около 7:40 4 сентября напротив дома № 115 по улице Леона Поземского.

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