Красноярск, , 12:43 — REGNUM Директор похоронного агентства подозревается в даче взятки полицейским в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 сентября в Главном следственном управлении СКР по краю.

В ведомстве уточнили, что в Красноярске расследуется уголовное дело в отношении сотрудников полиции, подозреваемых в получении взятки. Установлено, что взятки полицейским передавал 36-летний директор похоронного агентства. В отношении него также возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу»).

Установлено, что директор с 2017 года по июль 2019 года передавал полицейским, незаконно предоставлявшим ему информацию об умерших гражданах, от одной до двух тысяч рублей (в случае заключения договора на погребение). Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным ГУ МВД России по Красноярскому краю, двоих полицейских, пойманных на получении взятки, отстранили от работы. Проводится служебная проверка.

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