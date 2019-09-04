Магнитогорск, Челябинская область, , 12:37 — REGNUM В Магнитогорске 17-летний подросток предстанет перед судом за убийство своей бабушки. Об этом сообщает челябинское областное управление СКР.

Преступление произошло 5 декабря 2018 года. 66-летняя женщина начала отчитывать внука за то, что он не посещает школу и совершил грабёж. Возникла ссора. В итоге подросток убил женщину руками и ножом.

Следователи отмечают, что собрали по делу все необходимые доказательства. Теперь судьбу молодого человека решит суд.