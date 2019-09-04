Мосул, Ирак, , 12:38 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака захватили в плен четырех боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 3 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Спецоперация по поимке преступников проходила в городе Мосул, задержанных подозревают в причастности к нападению на сотрудников сил безопасности региона Ниневия.

Террористы уже дали признательные показания в том, что принимали участие в боевых действиях в рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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