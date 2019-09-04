Лима, , 12:28 — REGNUM В Перу зафиксирован взрыв в кратере вулкана Убинас, говорится в сообщении перуанского института геофизики.

«Третьего сентября, в 15:58 по местному времени (23.58 мск) был зарегистрирован взрыв в кратере вулкана Убинас», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва был выброшен столб пепла высотой 1,3 км. В институте не исключили, что могут произойти новые взрывы и выбросы пепла.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в кратере вулкана Сабанкая (Перу) произошли взрывы с выбросом пепла. Сначала был взрыв с выбросом пепла в восточном направлении на высоту 4,4 км. Затем произошёл ещё один взрыв.

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