Воронеж, , 12:24 — REGNUM Проверку в связи с вынужденной посадкой воздушного судна авиакомпании «Руслайн» в аэропорту Воронежа проведёт транспортная прокуратура, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры 4 сентября.

Как сообщается, Воронежская транспортная прокуратура проверит причины и обстоятельства инцидента, организацию предполетного технического обслуживания самолёта, соблюдение прав пассажиров. Калужский транспортный прокурор проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности полетов.

«Ход и результаты проверки находятся на контроле аппарата межрегиональной транспортной прокуратуры», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, авиаинцидент произошёл утром 4 сентября. Самолёт Bombardier CRJ 200 с 37 пассажирами на борту вылетел из Воронежа рейсом в Санкт-Петербург в 07:15, однако около 07:51 совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Причиной стали технический проблемы — после взлёта у лайнера не убралась стойка шасси. Приземление состоялось штатно, пострадавших нет.

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