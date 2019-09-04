Краснокаменск, Забайкальский край, , 12:19 — REGNUM В городе Краснокаменск Забайкальского края на руднике №8 Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО) при обрушении горной породы погиб шахтер, сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что днем 4 сентября в результате подвижки горного массива произошло отслоение пласта руды на восьмом горизонте рудника.

«Отслоившимся куском горной массы был смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время расследованием обстоятельств трагедии проводит специальная комиссия. Семье погибшего горняка будет оказана вся необходимая помощь, уточнили в пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на руднике «Интернациональный» Мирнинского ГОКа в Якутии, принадлежащей компании АЛРОСА, произошел несчастный случай — в ходе буровых работ произошёл разрыв шланга высокого давления подачи воздуха.

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