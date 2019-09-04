Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Водитель автобуса, говоривший за рулем по телефону, признан виновным в непреднамеренном убийстве двух человек, сообщает 3 сентября The Washington Examiner.

61-летняя Моника Карлсон (мэр города Скэгвей в штате Аляска) и ее мать Кора Адамс проводили в Вашингтоне отпуск. Они переходили улицу, когда их сбил автобус, за рулем которого находился Джерард Джеймс. Одну из жертв автобус протащил по проезжей части 55 метров прежде, чем Джеймс остановил транспортное средство.

На момент аварии водитель вел телефонный разговор: полиция округа Колумбия заявила, что этот факт был грубым нарушением правил вождения и создал чрезвычайный риск на дороге. Ранее за водителем не числилось никаких нарушений, после происшествия он прошел текст на наркотики и алкоголь с отрицательным результатом.

По словам водителя, он не видел шедших по пешеходному переходу женщин и нажал на тормоз, только когда услышал удар — тем не менее после столкновения автобус проехал еще более полусотни метров. Жертвы умерли вскоре после происшествия.

Джеймс признал в суде свою вину, в силу чего ему грозит до 4 лет лишения свободы, оглашение приговора назначено на 15 ноября.