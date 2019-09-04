Воронеж, , 12:14 — REGNUM Около двух миллионов рублей отдали жители Воронежской области мошенникам только за последние сутки, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области 4 сентября.

Всего за последние сутки в полицию региона поступило шесть сообщений о мошенничестве, причём в пяти случаях — бесконтактным способом. Всего преступники получили от своих жертв около двух миллионов рублей.

Так, 74-летняя жительница Воронежа лишилась более 350 тыс. рублей: она сама перевела мошенникам, которые назвались представителями банка, деньги якобы в уплату госпошлин и налогов для «выплаты компенсации пострадавшим от мошенников». Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и краже, полиция устанавливает мошенников.

«Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о необходимости проявлять бдительность, не сообщать свои личные данные неизвестным лицам, тщательно проверять любую, поступающую информацию от незнакомых граждан, в том числе на страницах сети Интернет, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях», — отметили в пресс-службе ГУ МВД.