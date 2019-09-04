Лондон, , 13:20 — REGNUM Американский пилот «Формулы-2» Хуан Мануэль Корреа, серьезно пострадавший в аварии во время гонки, в которой погиб француз Антуан Юбер, перевезен в больницу в Великобритании. Об этом 4 сентября сообщает DailyMail со ссылкой на информация, размещенную в соцсетях семьей Корреа.

20-летний Корреа перенес экстренную операцию в Льеже (Бельгия) после произошедшей 31 августа трагедии на трассе в Спа-Франкоршамп. В результате аварии Корреа получил перелом обеих ног и травму позвоночника.

Семья пилота сообщила, что «он продолжит процесс восстановления под присмотром специализированной бригады врачей» в отделении интенсивной терапии, и что «Хуан Мануэль и его семья благодарят команду Chu Liege ICU за их исключительный уход и медицинское лечение в течение последних нескольких дней».