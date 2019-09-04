Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении трёх местных жителей подозреваемых в попытке хищения колёс с дорогостоящих иномарок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям со СМИ городского УМВД.

Злоумышленники были задержаны по горячим следам 2 сентября, в тот момент, когда они намеревались снять комплект колёс с BMW Х5 общей стоимостью порядка четверти миллиона рублей.

По версии следствия, задержанные граждане причастны к трём аналогичным преступным эпизодам.

Отметим, что полиция призывает граждан, которые возможно пострадали от действий злоумышленников, обратиться в правоохранительные органы.