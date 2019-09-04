Анкара, , 12:10 — REGNUM В результате столкновений вооруженных сил Турции с повстанцами Рабочей партии Курдистана (РПК) погиб один турецкий военнослужащий, об этом 4 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Столкновения произошли на юго-востоке страны в провинции Мардин недалеко от границы с Сирией. Двое военнослужащих также получили ранения, сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, противостояние между РПК и правительством Турции продолжается на протяжении 30 лет. Повстанцы сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Курды положительно оценили идею создания безопасной зоны в Сирии