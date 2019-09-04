Ставрополь, , 12:01 — REGNUM В Ставропольском крае умер 14-летний подросток, получивший огнестрельное ранение в голову. Его доставили в больницу города Пятигорска в ночь на 3 сентября.

Мальчик был найден во дворе своего дома в поселке Пятигорский Предгорного района вечером 2 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по краю. Выстрел был произведен из пневматического ружья, принадлежавшего его отцу.

По факту гибели мальчика проводится доследственная проверка. Оружие, из которого были произведены выстрелы, изъято, осмотрено место происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины гибели подростка. По итогам проверки будет возбуждено уголовное дело.