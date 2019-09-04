Курган, , 11:56 — REGNUM В микрорайоне Нижняя Утяка, в частном секторе Кургана, объявлен карантин по бешенству. Причиной стала бешеная лиса, прибежавшая из леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ветеринарии Курганской области.

Согласно постановлению главы Зауралья Вадима Шумкова, на период карантина на территории микрорайона запрещена торговля животными и их отлов, также нельзя проводить выставки собак и кошек.

Ветеринары управления на данный момент провели вакцинацию домашних животных микрорайона.