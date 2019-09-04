Горловка, ДНР, , 11:58 — REGNUM По уточнённым данным, в результате утреннего обстрела Горловки боевиками ВСУ, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили 4 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На улице Смирнова повреждён дом и хозпостройка, на улице Фомина повреждён один дом и перебита линия электропередачи.

Напомним, ранее поступила информация о повреждении детского сада на окраине Горловки.

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