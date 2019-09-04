Москва, , 11:38 — REGNUM На западе Москвы полиция ликвидировала притон, работавший под видом массажного салона, сообщили журналистам 4 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Заведение оказывало услуги на Кременчугской улице. Оперативники задержали трёх девушек, оказывавших за деньги услуги интимного характера. На них были составлены административные протоколы.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали администраторов заведения — двух женщин 29 и 32 лет. Их подозревают в организации притона.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде подписки о невыезде.