Псков, , 11:31 — REGNUM В Пскове в дорожно-транспортном происшествии пострадали сразу четыре пешехода. По информации регионального управления МВД, авария произошла сегодня утром, 4 сентября, на улице Леона Поземского.

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Мужчина за рулём автомобиля Chevrolet Cruze врезался в остановку общественного транспорта. В это время на ней находились четыре человека. Сам водитель в результате ДТП погиб, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По предварительным данным, водителю иномарки стало плохо, он потерял сознание, пересёк встречную полосу и столкнулось с ограждением автобусной остановки.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа подобное ДТП произогшло в центре Москвы. В результате наезда легкового автомобиля на остановку общественного транспорта на Старой площади пострадали три человека.

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