Анкара, , 11:35 — REGNUM ВВС Турции нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК), в результате чего были «нейтрализованы» двое повстанцев. Об этом 4 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация прошла на севере Ирака в провинции Хакурк в рамках кампании «Коготь», целью которой является устранение влияния повстанцев на турецко-иракской границе.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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