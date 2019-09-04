с. Петриков, 4 сентября 2019, 11:42 — REGNUM Неизвестные бросили взрывное устройство во двор дома ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого. Об этом сообщило 4 сентября местное издание «20 минут».
Инцидент произошёл в селе Петриков Тернопольской области. Крысоватый поднял пакет, после чего произошёл взрыв. Пострадал ректор, а также его жена. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии.
На месте события работают правоохранители, взрывотехники и кинологи. Недалеко от места взрыва была найдена записка, возможно связанная с произошедшим.
Напомним, ранее в Черновицкой области Украины в сауне взорвался газ, пострадали три человека.
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