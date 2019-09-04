с. Петриков, , 11:42 — REGNUM Неизвестные бросили взрывное устройство во двор дома ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого. Об этом сообщило 4 сентября местное издание «20 минут».

Инцидент произошёл в селе Петриков Тернопольской области. Крысоватый поднял пакет, после чего произошёл взрыв. Пострадал ректор, а также его жена. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии.

«Взрыв был такой силы, что его было слышно даже через пластиковые окна. У ректора была сильно повреждена рука, а его жена держалась за лицо. Было очень много крови», — рассказал журналистам сосед потерпевшего.

На месте события работают правоохранители, взрывотехники и кинологи. Недалеко от места взрыва была найдена записка, возможно связанная с произошедшим.

Напомним, ранее в Черновицкой области Украины в сауне взорвался газ, пострадали три человека.

Читайте также: В Черновицкой области Украины три человека пострадали при взрыве газа