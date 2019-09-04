Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM В Кировский районный суд Екатеринбурга передано на рассмотрение уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ей грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемая семь раз за период с 2017 по 2019 годы производила отгрузку товара для одного из предприятий города по заниженной стоимости. Полученную разницу она не фиксировала в бухгалтерских документах и присваивала себе. Общий ущерб предприятию от мошеннических действий составил порядка полумиллиона рублей.