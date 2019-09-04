р-н Омутинский, , 11:25 — REGNUM В Омутинском районе Тюменской области возбуждено уголовное дело против мужчины, которого подозревают в краже изношенного дорожно-асфальтового покрытия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

Предварительно установлено, что 42-летний житель села Ситниково на собственном тракторе приехал на место проведения дорожных работ и загрузил в прицеп 5 тонн срезанного с дороги асфальта. Но вывезти асфальтобетонный гранулят ему не удалось, так как он был вскоре задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы.

Бывший в употреблении асфальт подозреваемый собирался использовать в личных целях. Отметим, что обычно смесь асфальтобетонного гранулята вместе с фракционным щебнем используется для ямочного ремонта дорог.

По факту хищения срезанного асфальта против жителя села Ситниково возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.