Омск, , 11:23 — REGNUM В Омске возбуждено уголовное дело по факту травмирования десятиклассницы в школе. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По версии следствия, утром 4 сентября в омской гимназии №88 на 16-летнюю ученицу десятого класса упал кусок штукатурки с потолка в коридоре первого этажа. Девушку доставили в медучреждение. Врачи диагностировали у неё ушиб мягких тканей головы.

Следователи работают на месте происшествия, расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Ярославском государственном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского во время вступительного экзамена с потолка упал кусок штукатурки. Согласно информации из соцсетей, в момент обрушения в аудитории находились 13 человек. В вузе сообщили, что никто не пострадал.

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