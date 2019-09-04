Донецк, , 11:24 — REGNUM В ходе обстрелов окраин Горловки погибли двое военнослужащих Народной милиции ДНР. Об этом сообщили 4 сентября в пресс-службе оборонного ведомства

«С прискорбием сообщаем, что в результате нарушения перемирия погибли двое наших защитников. Выражаем искреннее соболезнования родным и близким погибших», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по данным разведки ДНР, обстрел вели члены украинской неонацистской группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Таким образом, заявления Владимира Зеленского (президента Украины — ИА REGNUM) о выводе из зоны оккупации нацистов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остаются просто словами», — добавили в народной милиции ДНР.

Как сообщало «Донецкое агентство новостей», в результате миномётного обстрела Горловки повреждения получил детский сад и жилой дом.

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