Донецк, 4 сентября 2019, 11:24 — REGNUM В ходе обстрелов окраин Горловки погибли двое военнослужащих Народной милиции ДНР. Об этом сообщили 4 сентября в пресс-службе оборонного ведомства
В пресс-службе отметили, что по данным разведки ДНР, обстрел вели члены украинской неонацистской группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Как сообщало «Донецкое агентство новостей», в результате миномётного обстрела Горловки повреждения получил детский сад и жилой дом.
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