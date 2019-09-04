Курган, , 11:08 — REGNUM В Курганской области завершено расследование смерти водителя автобуса за рулём. Установлено, что мужчина страдал кардиосклерозом и с данным заболеванием был допущен к работе в общественном транспорте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Гострудинспекции.

Напомним, происшествие случилось 22 мая 2019 года в Кургане. Водитель автобуса № 2 в 13:25 по местному времени прошёл предрейсовый медицинский осмотр без противопоказаний к работе. В 18:50 в ходе движения автобуса он потерял сознание, транспорт выехал на встречную полосу. Пассажир, сидевший на переднем сидении схватил руль и остановил автобус. Благодаря его оперативным действиям не произошло ДТП.

В 19:10 минут на место происшествия прибыла скорая медицинская помощь, которая констатировала смерть водителя.

В ходе расследования несчастного случая было установлено, что при трудоустройстве в ООО «Кургантранссервис» с 1 апреля 2019 года, водитель не полностью прошёл медосмотр, поэтому о его кардиосклерозе работодателю было не известно. Продолжительность рабочего времени скончавшегося водителя, согласно журналу учёта, не превышала норму.

В настоящее время решается вопрос о привлечении ответственных лиц предприятия к административной ответственности за допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения медицинских осмотров в полном объёме.