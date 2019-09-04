Нассау, , 11:01 — REGNUM Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах выросло до семи человек. Об этом заявил премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис, передает телеканал ZNS Bahamas.

Глава правительства подтвердил, что погибшими числятся семь человек, не исключив увеличения трагической цифры. Он уточнил, что два человека скончались, когда их доставили в столицу страны. Ранее было известно о пяти погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, наивысшей, пятой категории ураган «Дориан» достиг 1 сентября. Он обрушился на Багамы и двинулся в сторону Восточного побережья США. В ряде штатов — Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролинах и Виргинии — объявлен чрезвычайный режим. Ураган ослабел до второй категории 3 сентября.

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