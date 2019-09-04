Омск, , 10:46 — REGNUM В Омске возбуждено уголовное дело по факту гибели четырёхлетнего мальчика. Как сообщили ИА REGNUM 4 сентября в областном следственном управлении СКР, по предварительным данным, ребёнок умер в результате поражения электрическим током.

Опасно. Напряжение

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, днём 3 сентября в Омске в частном доме мальчик играл под кухонным столом, где были расположены электрические провода под напряжением. Мать была рядом и готовила еду. Ребёнок погиб, идёт расследование.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10-летняя жительница мордовского села Большие Березники погибла, получив удар током через заряжающийся телефон.

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