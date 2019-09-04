Екатеринбург, , 10:53 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасности во время строительных работ, повлекших смерть рабочего (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Санкции по данной статье предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 25 июля 2019 года во время ремонтных работ на Макаровском мосту в Екатеринбурге. В тот день стрела крана задела линию электропередачи, в результате чего произошло возгорание. Рабочий, находившийся в кабине, погиб на месте.

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