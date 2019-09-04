Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:51 — REGNUM Около 40 тысяч человек собрались на национальном футбольном стадионе в Дар-эс-Саламе в надежде получить обещанные каждому из них десять миллионов танзанийских шиллингов (около 4000 долларов США). Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на свои источники.

По информации журналистов телерадиокомпании, в преддверии мероприятия многочисленные рекламные кампании заверяли людей, что иностранцы, прибывшие из Южной Кореи, готовы выдать деньги каждому, кто придет на стадион.

«Было очень много людей, однако мы так ничего и не поняли об обещанных каждому 10 миллионах», — сказал один из участников.

Происходящее вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи заявляли, что данное мероприятие — мошенничество.

«Кто в этом мире на самом деле будет раздавать деньги просто так?», — написал на своей странице в Твиттере один из пользователей.

Другая группа участников рассказала, что получила другую информацию о предстоящем событии: «мы малые предприниматели, нам сообщили, что если мы придем на стадион, нам выдадут начальный капитал для ведения бизнеса, но когда на сцену вышел организатор мероприятия, он заявил, что мы празднуем фестиваль мира в семье».

»Мы пришли сюда от нелегкой жизни, и то, что мы получили, лишило нас надежды, мы потеряли время и работу», — заявил другой участник.

Отмечается, что организатор фестиваля Стайлос Симба из «Семейной федерации по сохранению мира и объединению» опроверг информацию о том, что участникам мероприятия обещали деньги.