Вена, , 10:39 — REGNUM 3 сентября скончалась самая известная корова Австрии, а то и всей Европы — Ивонна, ставшая мировым медийным персонажем в 2011 году. Об этом пишет газета Heute.

Ивонна умерла в возрасте 14 лет в приюте для животных Айдербихль, где она проживала после своей эпической поимки. С тех пор она находилась в собственности владельца приюта, миллионера и защитника животных Михаэля Ауфхаузера.

Нервная корова, изначально принадлежавшая австрийскому владельцу, была продана на убой баварскому фермеру в шестилетнем возрасте. 24 мая 2011 года она прорвала электрическую изгородь и убежала в лес. Беглянке удалось скрываться более трех месяцев и привлечь к себе внимание СМИ по всему миру. Корову разыскивали власти, добровольцы и вертолет с инфракрасной камерой; шли бесконечные споры о том, можно ли стрелять на поражение при встрече с животным. Были изменены правила дорожного движения в зоне, где предположительно могла быть встречена Ивонна — власти опасались, что ее внезапное появление может стать причиной ДТП. Корову пытались приманить при помощи ее теленка и быка, надеясь на ее инстинкты.

Однако Ивонна не попадалась на уловки своих преследователей. История закончилась в сентябре, когда корова пришла проведать своих соплеменников: ее поймали при помощи дротиков со снотворным неподалеку от пастбища.