Ульяновск, , 10:37 — REGNUM В Ульяновской области вынесены приговоры по двум уголовным делам, где конфликты закончились убийством. Об этом сообщают следственное управление СКР по региону и областная прокуратура.

В Майнском районе приговор выслушал 21-летний житель одной из деревень, который до смерти забил ровесника. Следственные управлением СКР по региону установлено, что 23 марта 2019 года у злоумышленника, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт с 21-летним ранее незнакомым парнем. Фигурант уголовного дела пояснил, что заподозрил потерпевшего в сборе конопли, которая росла в овраге. Во время драки в ход пошёл нож, в результате потерпевший скончался от полученных ранений на месте происшествия.

Суд назначил сельчанину 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Матери погибшего он должен выплатить 1 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.

В Ульяновске сеанс «целительства» закончился убийством. Преступление было совершено в мае 2019 года. По данным прокуратуры, в ходе разбирательств следствием было установлено, что убитая занималась «так называемым целительством». По данным управления, в тот роковой день у неё произошел конфликт с «клиенткой», которая ударила жертву ножом в шею, похитив имущество и деньги.

Суд признал её виновной в убийстве и краже, назначив 8,5 лет колонии общего режима.