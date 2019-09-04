Казань, , 10:36 — REGNUM Мать новорождённого ребёнка, который был обнаружен в мусорном пакете возле сельского магазина в Татарии, задержали. Ею оказалась 34-летняя продавец магазина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного»). Сейчас решается вопрос по мере пресечения для матери-кукушки.

Напомним, ребёнка нашли днём 3 сентября 2019 года у магазина в селе Черемшан. 53-летний директор вышел на плач и обнаружил живого младенца в пакете. Малыш был без одежды, замёрзший. На место вызвали полицию и скорую помощь. Ребёнку на месте оказали медпомощь и забрали в перинатальный центр Альметьевска. Телесных повреждений у него не обнаружено, внешне он также здоров.