Богданович, Свердловская область, , 10:19 — REGNUM Богдановичский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в езде на машине в нетрезвом состоянии (ст. 264.1 УК РФ), ранее судимого за аналогичное преступление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловской области.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы в колонии на 10 месяцев. Также ему запрещено в течение трёх лет заниматься деятельностью связанной с управлением транспортом. Приговор может быть обжалован.

Отметим, что задержан гражданин был на своём автомобиле в Богдановиче 26 июля 2019 года. В ходе дознания установлено, что водитель уже имел судимость за аналогичное преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области за неоднократную езду в пьяном виде и по совокупности ранее свершённых преступлений житель Талицы был приговорён к шести с половиной годам лишения свободы.

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