Ступино, Московская область, , 10:42 — REGNUM Ступинские полицейские в ходе спецрейда «Мак» уничтожили свыше 1 тыс. кустов дикорастущей конопли. Как сообщает 4 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, наибольшее скопление опасных растений обнаружили в районе села Большое Алексеевское.

Анализ образцов из дикорастущей посадки подтвердил, что растения содержат тетрагидроканнабинол, то есть являются марихуаной и опасны для психического и физического здоровья. Растения выкосили и измельчили с помощью спецтехники, а затем сожгли. Общая площадь уничтоженной посадки составила 1 га.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Домодедове сотрудники Госавтоинспекции задержали приезжего из Юго-Восточной Европы, перевозившего 15,5 кг гашиша.

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