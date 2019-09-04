Джакарта, , 10:10 — REGNUM Министерству иностранных дел Индонезии удалось репатриировать 14 граждан страны из Китая, ставших заказанными невестами, сообщает Sindonews.

«Процесс репатриации является формой государственной защиты своих граждан, а также плодом тесного сотрудничества различных сторон», — заявил генеральный директор протокольного и консульского отдела министерства иностранных дел Индонезии Андри Хади.

МИД Индонезии обратился к гражданам страны с просьбой быть более осторожными при заключении браков с иностранными гражданами.

Известно, что пострадавшие жительницы Индонезии родом из Джакарты, провинции Западная Ява и Западный Калимантан были переданы полиции и сотрудникам министерства социальных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии призвало граждан своей страны отложить поездки в Гонконг из-за массовых демонстраций.

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