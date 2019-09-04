Соледар, ДНР, , 10:10 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики десять раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 45 единиц боеприпасов, сообщили 4 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском направлении ВСУ применили крупнокалиберное стрелковое оружие. На донецком и мариупольском направлении украинские формирования выпустили в общей сложности 11 мин калибра 82 мм, использовали гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Докучаевск, Ленинское, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрела населённого пункта Зайцево сгорел один жилой дом. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела Горловки повреждения получил детский сад и один жилой дом по адресу ул. Смирнова, 3.

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