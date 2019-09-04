Москва, , 09:58 — REGNUM Правоохранительные органы задержали мужчину 1980 года рождения, которого подозревают в убийстве, совершённом на северо-западе Москвы. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

В пресс-службе рассказали, что 2 сентября в квартире дома на улице Планерной нашли тело женщины 1987 года рождения. При осмотре были обнаружены признаки насильственной смерти.

«В результате грамотно спланированных следственных действий задержан подозреваемый», — говорится в информации.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Задержанные доставлен в следственный отдел для совершения следственных действий. Ожидается, что по их результатам ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.