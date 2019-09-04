Сидней, Австралия, , 10:22 — REGNUM Полиция Сиднея разыскивает двух мужчин, подозреваемых в нападении на подростка. Об этом сообщает агентство Daily Mail со ссылкой на пресс-службу полиции Нового Южного Уэльса.

ЧП произошло 4 сентября в городке Дарлингхерст (Австралия) на территории школы, которая немедленно была оцеплена. Пострадавшему оказывается медицинская помощь, он доставлен в больницу Святого Винсента в Дарлингхерсте в тяжелом, но стабильном состоянии.

Полиция разыскивает двух мужчин в возрасте 18 и 25 лет по подозрению в причастности к нападению.

Расследование продолжается.