Рязань, , 09:45 — REGNUM Один человек пострадал в результате пожара в районе Южный Промышленный узел в городе Рязани 3 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС. Горел склад сельхозназначения. На полную ликвидацию возгорания спасателям потребовалось четыре часа.

Сообщение о пожаре поступило 3 сентября в 16:35. Через час пожар удалось локализовать. В 20:38 возгорание полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 700 кв. м. Пострадал один работник склада, он получил ожоги 90% тела.

К месту ЧП выезжали 15 пожарных автомобилей. Склад предназначен для временного хранения пестицидов.

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