Ростов-на-Дону, , 09:43 — REGNUM В Ростове-на-Дону уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) сотрудником полиции, чьи коллеги сбежали на Украину, направлено в Октябрьский районный суд. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Согласно информации, содержащейся в материалах дела, 6 марта этого года теперь уже бывший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Октябрьского района вместе с коллегой задержали гражданина. В ходе задержания полицейский надел на предполагаемого правонарушителя наручники и избил последнего.

ИА REGNUM ранее сообщало, что бывшие борцы с наркотиками, сбежавшие от следствия на Украину, дали дали о себе знать. Видеоролик с интервью опубликовал местный юрист. Дмитрий К., которого удалось задержать, заключил сделку со следствием.

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