Кызыл, , 09:20 — REGNUM В районах Тувы продолжают поступать заявления от владельцев сельскохозяйственных животных о пропаже скота. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Только за сутки 2−3 сентября стало известно о трёх подобных случаях. Так, в Пий-Хемском районе к полицейским обратился 65-летний житель села Суш с заявлением о пропаже лошади, которое было на привязи.

В Тандинском районе у 60-летнего жителя села Балгазын припали уже четыре лошади.

«Он сообщил, что животные не вернулись со свободного выпаса с пастбища в местечке вблизи с. Кызыл-Арыг еще 26 августа. Самостоятельные поиски не привели к успеху. Всего у него в хозяйстве более тысячи голов мелкого и крупного рогатого скота», — сообщили в МВД.

Наконец, в Улуг-Хемском районе у 49-летнего жителя села Шеми пропали сразу 29 лошадей. Мужчина перегонял весь имеющийся у него скот в Кызыльский район.

В полиции отметили, что по всем заявлениям ведётся проверка.

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