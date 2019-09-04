Иркутск, , 09:01 — REGNUM Губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал журналистам некоторые вопросы, обсуждавшиеся в ходе совещания, которое провёл в Приангарье российский президент Владимир Путин. Из официального сообщения иркутских властей, опубликованного сегодня, 4 сентября, следует, что пользы от введённого в регионе режима ЧС гораздо больше, чем вреда.

«Зона чрезвычайной ситуации, конечно, предполагает определенные ограничения на разные виды деятельности. Но пользы в действии режима ЧС гораздо больше. В его условиях ускоряются многие процессы согласования», — пояснил Сергей Левченко.

В пример он привёл действия властей по строительству жилья для пострадавших от наводнения.

«Если необходимо построить какой-то объект, три месяца уходит только на то, чтобы, в соответствии с федеральным законодательством, конкурс провести. В действующих условиях режима чрезвычайной ситуации мы можем построить объект на три месяца быстрее», — отметил губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года. Мощнейшие волны буквально смыли целые кварталы. Порядка пяти тысяч домов восстановлению не подлежат, а пострадавшими признаны около 45 тысяч человек.

2 сентября российский президент Владимир Путин вновь побывал в Тулуне — одном из наиболее пострадавших от паводка городе Приангарья — чтобы проверить, как исполняются его поручения. Глава государства пообещал, что режим чрезвычайной ситуации в регионе сохранится до тех пор, пока не будут решены вопросы обеспечения жильём пострадавших от стихии.

Читайте также: Владимир Путин рассказал, когда снимут режим ЧС в Приангарье