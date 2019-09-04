Монровия, , 09:24 — REGNUM Органы здравоохранения Либерии объявили, что с января этого года произошла вспышка лихорадки Ласса, которая, по их словам, стала причиной гибели по меньшей мере 21 человека, включая одного работника здравоохранения. Об этом сообщает ВВС Africa.

Заместитель министра здравоохранения Либерии Фрэнсис Катех сказал журналистам, что по всей стране было зарегистрировано более 90 случаев заболевания. Из них 25, включая 21 летальный исход, были официально подтверждены к настоящему времени.

Лихорадка Ласса — это острое вирусное геморрагическое заболевание, длящееся от одной до четырех недель. Оно эндемично в некоторых частях Западной Африки, включая Сьерра-Леоне, Либерию, Гвинею и Нигерию. В Либерии заболевание распространяется главным образом крысами и тараканами.

Соседние страны также находятся в опасности, согласно данным Центров по контролю заболеваний США.

Катех отметил, что, несмотря на то, что лихорадка Ласса была обычным заболеванием в некоторых частях Либерии в течение очень долгого времени, власти выражают обеспокоенность по поводу текущей вспышки заболевания, поскольку она произошла в нетипичное для вспышек заболевания время года.

В большинстве районов Либерии по-прежнему фактически отсутствует оказание медицинской помощи, поскольку в больницах и клиниках не хватает лекарств и предметов первой необходимости.