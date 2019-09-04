Горловка, ДНР, 4 сентября 2019, 09:04 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получил детский сад, расположенный на западной окраине Горловки. Об этом заявил мэр города Иван Приходько, сообщило 4 сентября «Донецкое агентство новостей».
На место события выехали члены представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) для уточнения деталей произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ нанесли миномётный удар по населённым пунктам Докучаевск и Ленинское.
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