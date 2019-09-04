Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 08:55 — REGNUM В Свердловской области возбуждено уголовное дело по подозрению в производстве, хранении и сбыте контрафактной алкогольной продукции (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, подпольное производство суррогатной водки и коньяка находилось в селе Малобрусянское Белоярского района и было ликвидировано в ходе совместной операции МВД и оперативников управления ФСБ, при поддержке ОМОНа и Росгвардии.

«Из незаконного оборота представителями МВД изъяты в большом количестве готовые к реализации контрафактные партии водки и коньяка различных наименований, а также свыше 50 ящиков с пробками. Кроме того, теневой бизнес лишился 247 литров этилового спирта, 395,5 литра колера для коньяка и более 61 тысячи пустых бутылок объёмом пол-литра. Ориентировочная сумма ущерба составляет более 2,5 млн рублей», — сообщил полковник Валерий Горелых.

Он уточнил, что в результате операции задержаны восемь человек, которые не смогли представить соответствующей лицензии на производство алкогольной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа в Свердловской области силовики также накрыли подпольный цех по производству алкогольной продукции. Он находился в Заречном. В результате операции было изъято 10 тонн «палёной» водки, а также задержано семь человек.

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