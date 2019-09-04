Махачкала, , 08:49 — REGNUM В Дагестане задержаны два криминальных авторитета. Оба являются жителями города Махачкалы и занимают, как сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе Следственного комитета по республике, высшее положение в преступной иерархии.

«Они причисляют себя к категории «воров в законе», обладающих непререкаемым авторитетом в преступной среде, воспринимаются в этом качестве лицами, занимающимися противоправной деятельностью, общественностью и сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении СКР.

По данным ведомства, задержанные используют свое влияние и авторитет в криминальной среде для организации преступной деятельности на территории Дагестана, создавая тем самым угрозу для общественной безопасности.

При обысках в домах 60-летнего и 51-летнего задержанных обнаружены большие суммы денежных средств, в том числе в иностранной валюте. Кроме того, правоохранители изъяли у них оружие и большое количество телефонных сим-карт.

В отношении криминальных авторитетов возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Решается вопрос об их аресте.