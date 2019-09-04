Лондон, , 08:46 — REGNUM Полиция Великобритании сообщила об изъятии рекордной для страны партии героина, которая оценивается в $145 млн. Об этом пишет издание Bild.

Партия наркотиков была обнаружена 31 августа в контейнеровозе в порту Феликсстоу. Килограммовые пачки были спрятаны в полотенца и банные халаты — всего 1,3 тонны героина. На следующий день судно пришвартовалось в порту Антверпена (Бельгия). Четверо подозреваемых в контрабанде наркотиков были арестованы при помощи бельгийских и нидерландских правоохранителей.

«Это рекорд по изъятию героина в Великобритании и в то же время одно из крупнейших [изъятий героина] в Европе», — сказал представитель полиции Мэтт Хорн.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчету Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, страны Европы переживают бум потребления нелегального кокаина. Потребление героина, напротив, снижается.

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