Кветта, Пакистан, , 08:45 — REGNUM В результате контртеррорситической операции в пакистанской провинции Кветта были ликвидированы шесть террористов, об этом 4 сентября сообщает Geo TV.

Также в ходе столкновений пострадали пять сотрудников службы безопасности, все они были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Подробности спецоперации не сообщаются, также нет информации о принадлежности террористов к какой-либо преступной организации.

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