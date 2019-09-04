Самара, , 08:43 — REGNUM Уголовное дело в отношении жительницы Самары, которая подозревается в растрате наследства детей на покупку Porsche, возбудили следователи города. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

О растрате наследства, которое досталось детям от отца, следователи узнали от родственника семьи.

По версии следствия, безработная женщина, мать двух детей, получила разрешение на снятие денежных средств со счетов несовершеннолетних, представив подложные документы в орган местного самоуправления.

Деньги, которые, вероятно, принадлежали детям, женщина потратила по покупку дорогостоящего автомобиля Porsche, оформив документы на себя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.