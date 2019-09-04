Якутск, , 08:30 — REGNUM Завоз топлива в отдалённые северные районы Якутии усложнился из-за обмеления реки Лены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Власти Якутска бьют тревогу: город может остаться без питьевой воды

«Из-за обмеления реки Лены усложнился завоз авиакеросина. Для проблемы оперативно подготовлена Покровская нефтебаза, где уже ведётся приём топлива, которое завозит «Роснефть-аэро». Также есть возможность доставки авиакеросина железнодорожным транспортом», — пояснили в правительстве республики.

Читайте также:Режим ЧС ввели из-за обмеления реки Лена в Якутии

В общем завезено 77% от запланированных, в том числе топливо, продукты, стройматериалы и др. До конца навигации осталось больше месяца.

«По сути может быть срыв всей навигации из-за обмеления. Мы все понимаем, что от этого завоза зависит качество жизни людей», — добавил первый зампредседателя правительства республики Алексей Колодезников.

Как сообщало ИА REGNUM, реки Якутии обмелели и власти ввели режим ЧС — есть угроза недостаточного водоснабжения жителей Якутска.